Власти Швеции обяжут иммигрантов учить шведский язык

https://static.news.ru/photo/f98970fc-1f67-11eb-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Lorestani/Tt/Global Look Press

Власти Швеции хотят установить изучение шведского языка в качестве обязательного условия для получения мигрантами государственных денежных пособий.

Как условие для получения денежного пособия обязательное изучение языка будет способствовать повышению языковых знаний и улучшению предпосылок к интеграции и выходу на рынок труда, — отметила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передаёт ТАСС.

Так, новый закон сможет повысить языковой уровень у новоприбывших женщин, чьи знания шведского нередко оставляют желать лучшего. Таким образом власти Швеции планируют обеспечить им возможность выхода на рынок труда.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США на второй срок ужесточит иммиграционную политику. Она будет проводиться на базе четырёх приоритетов: ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, расширение запрета на въезд граждан других стран и ужесточение требований к обращающимся за американской визой.