Власти Праги запретили курить в парках и садах

https://static.news.ru/photo/c515d5a4-da20-11ea-98b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С конца июля в Праге действует запрет на курение в парках, садах, скверах и лесах. Такая мера введена из-за опасности возникновения пожара.

Как сообщает «ЕвроПульс», под запретом также любые источники открытого огня и все виды фейерверков. Курить можно только вейпы и электронные сигареты.

Запрет на курение в чешской столице также действует возле детских площадок, школ, автобусных остановок, киосков и любых других мест скопления людей.

Ранее власти Франции ввели запрет на курение в парках и пляжах, перед школами и в студенческих городках.

NEWS.ru писал, что в Финляндии снизилась доля подростков, курящих вейпы. Среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет электронные сигареты используют менее 1% ежедневно.