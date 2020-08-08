Власти Праги запретили курить в парках и садах

С конца июля в Праге действует запрет на курение в парках, садах, скверах и лесах. Такая мера введена из-за опасности возникновения пожара.
Как
Запрет на курение в чешской столице также действует возле детских площадок, школ, автобусных остановок, киосков и любых других мест скопления людей.
Ранее власти Франции ввели запрет на курение в парках и пляжах, перед школами и в студенческих городках.
NEWS.ru писал, что в Финляндии снизилась доля подростков, курящих вейпы. Среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет электронные сигареты используют менее 1% ежедневно.
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