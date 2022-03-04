Власти Польши заявили о задержании агента российской разведки

В Польше задержан гражданин Испании русского происхождения, который является агентом Главного разведуправления Генштаба ВС России. Его подозревают в шпионской деятельности в ряде польских городов, на Украине и в других странах, рассказал Польскому телевидению пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, мужчину задержали в ночь с 27 на 28 февраля в одной из гостиниц города Пересмышля. Он выдавал себя за журналиста, что позволяло ему свободно передвигаться по Европе и миру, бывать в регионах политической напряжённости и затронутых вооружёнными конфликтами.

Жарин заявил, что в Польше подозреваемый получил информацию, которая позволит российским спецслужбам «оказать прямое негативное влияние на внутреннюю и внешнюю безопасность и обороноспособность» страны. Накануне задержания он намеревался отправиться на Украину.

По решению суда мужчина арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении задержанного закреплены обширные улики, которые в настоящее время проходят детальный анализ, — сказал Жарин.

В середине февраля в Германии начался суд над подозреваемым в шпионаже гражданином России Ильнуром Н. По данным следствия, он неоднократно передавал сотрудникам российской разведки сведения о разработке европейской ракеты-носителя «Ариан» и исследованиях в сфере материаловедения.