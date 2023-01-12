Власти Польши объявили о скорой доставке немецких ЗРК Patriot

Фото: Axel Heimken/Global Look Press

ЗРК Patriot

Немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие дни будут доставлены на территорию Польши, рассказал 12 января заместитель главы Министерства обороны государства Войцех Скуркевич в эфире Polskie Radio. По его словам, вероятнее всего ЗРК прибудут в начале следующей недели. Эти комплексы немецкие власти согласились развернуть на восточных границах Польши.

Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день, — заметил Скуркевич.

Развернуть немецкие ЗРК «в ближайшие дни» уже обещал польский президент Анджей Дуда. Он говорил об этом 12 декабря.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника из Парижа писало, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке на Украину танков Leopard. Франция хочет добиться от Германии такого решения до начала саммита двух стран, который пройдет во второй половине января.

Собеседник журналистов пояснил, что с целью «нарушить табу» на передачу Украине западных танков выступил президент Франции Эммануэль Макрон. На прошлой неделе он объявил об отправке в Киев французских бронированных боевых машин, чтобы «немцы двинулись», добавил источник.