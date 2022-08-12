Запорожские власти планируют законсервировать АЭС Член Запорожской администрации Рогов рассказал о планах законсервировать АЭС

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Военнослужащий ВС РФ и автобус с международной прессой на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Один из снарядов в ходе обстрела украинскими военными Запорожской АЭС 11 августа приземлился в 10 метрах от площадки хранения ядерных отходов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24». В связи с этим местные власти планируют законсервировать территорию атомной станции, сообщил он.

Была по сути уничтожена часть здания МЧС, совсем рядом непосредственно с корпусами атомной станции и энергоблоками. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива. <...> Мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории, — поделился он планами.

Рогов подчеркнул, что у украинской стороны в скором времени возникнут проблемы с электричеством, так как в целях безопасности нагрузки на АЭС уже были снижены до предельно допустимых значений. После консервации атомной станции украинские власти рискуют и вовсе лишиться подачи электроэнергии.

По сообщениям Минобороны РФ, ВСУ ведут обстрелы Запорожской атомной станции с 7 августа. Власти региона уже разработали меры безопасности, включающие, в частности, эвакуацию жителей ближайших районов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от Гутерриша разъяснений сути этого предложения.

Зеленский же отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.