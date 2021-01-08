Власти Кипра ввели строгий карантин до конца января

https://static.news.ru/photo/11d17b10-533d-11eb-a6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Christophorou/Global Look Press

На Кипре введён строгий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, который вступает в силу с 10 января и продлится до конца месяца.

Власти запретили жителям Кипра покидать место проживания более двух раз в день, при этом выйти на улицу можно только получив цифровой пропуск через СМС с указанием причины выхода из дома. По всей стране с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час, во время которого выходить из дома можно только в чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

До 31 января будут закрыты большинство магазинов, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты. Открытыми останутся рынки, отели и некоторые предприятия промышленности.

Ожидается, что Кипр откроет авиасообщение для туристов из разных стран, в том числе из РФ, в начале марта.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, на Кипре с населением в 1,27 млн человек с начала пандемии коронавирусом заразились 27 тысяч жителей. Жертвами заболевания стали 147 киприотов.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие страны мира в январе изменили правила пересечения границ и пребывания на фоне пандемии коронавирусной инфекции.