Ряд стран мира в январе изменят порядок въезда туристов на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/da53d9aa-5308-11eb-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Несколько стран мира в январе 2021 года планируют открыть границы или снять часть ограничений для приезжих на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки, пока власти других государств, наоборот, вводят дополнительные ограничения из-за появления новых штаммов COVID-19.

Так, с новыми ограничениями столкнутся те, кто хочет посетить Великобританию, Кубу или Грецию, пишет РИА Новости.

Например, власти Кубы обязывают всех приезжих сдавать тест на коронавирус три раза. При полёте на карибский остров необходимо сдать отрицательный тест за 72 часа до вылета, пройти повторное тестирование в аэропорту по прилёте и в третий раз сдать анализы — на пятый день пребывания в стране. Такие меры Гавана вводит с 10 января.

Также сложнее стало попасть в Великобританию, где ранее учёные выявили новый, быстрораспространяющийся штамм коронавируса.

Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну. Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры, — предупреждает один из порталов для путешественников.

Отмечается, что за несоблюдение данного предписания нарушителей ждёт штраф до 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

При этом для тех, кто приезжает из стран с высоким риском заражения COVID-19, придётся самоизолироваться вне зависимости от результатов теста и сдать повторный анализ спустя пять дней после прилёта. Только повторный отрицательный тест позволит приезжим выйти из карантина.

Власти Греции обязывают всех без исключения приезжающих в страну уходить на семидневный карантин вне зависимости от результатов тестирования. Раньше на самоизоляции достаточно было провести три дня.

В свою очередь Виргинские острова перенесли сроки открытия портов с 21 января до марта 2021 года. Страна открыла границы, но ввела жёсткие ограничения, а также запретила въезд из Великобритании.

Шри-Ланка планирует открыть границы для иностранцев с 21 января, однако приехать в страну можно будет не менее чем на 14 дней. Все приезжие будут проживать в специальных туристических зонах и посещать достопримечательности, предназначенные исключительно для туристов.

Сингапурские власти рассматривают возможность смягчить ограничения для приезжих, сделавших прививку от коронавируса. О подобном шаге просят и туроператоры Таиланда, хотя пока Бангкок не планирует упрощать въезд в страну для туристов.

Для туристов в скором времени откроют остров Кауаи на Гавайях, однако приезжие будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Американские СМИ уточняют, что есть способ сократить период самоизоляции, если сдать тест на коронавирус за 72 часа до прибытия на Гавайи, поселиться на другом острове, где можно через трое суток сдать повторный тест. Если он окажется отрицательным — остров Кауаи будет полностью открыт для вас.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается. В настоящее время в Великобритании используются два препарата: Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.