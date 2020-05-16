Власти Италии откроют границы с 3 июня

https://static.news.ru/photo/c17287fe-973f-11ea-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Милан, Италия Фото: De Grandis/Fotogramma/Ropi​​​​​​​/Global Look Press

Власти Италии с 3 июня открывают границы и снимают запрет на поездки между регионами, а также разрешают въезд и выезд из страны в рамках ослабления карантинных мер из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном по итогам заседания Совета министров республики.

В тексте отмечается, что поездки с 3 июня между регионами могут быть запрещены при наличии высокого риска заражения в районах.

Также с 18 мая снимаются ограничения на передвижение граждан в пределах одного региона. Если эпидемиологическая ситуация возобновится местные власти смогут восстановить режим ограничительных мер.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Италии могут разрешить жителям свободно передвигаться по территории страны с 3 июня, свидетельствует проект соответствующего указа.