Власти Испании приняли решение изолировать город из-за пандемии

Власти Испании приняли решение изолировать город Аранда-де-Дуэро с 7 августа 2020 года. Причиной стало осложнение ситуации с пандемией коронавируса.
В частности, в населённом пункте ввели ограничения на работу кафе, ресторанов и на посещение домов престарелых. Также жителям запретили собираться в группы более десяти человек.
Данную инициативу вынес региональный кабмин. Она была одобрена судом.
Советник по туризму и творческим промыслам администрации каталонской столицы Шавьер Марсе заявил о том, что Барселона рассчитывает возобновить приём туристов из России осенью текущего года.
Ранее Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну. Парламент Каталонии призвал короля отречься от престола. Недовольство правителем в этом автономном регионе связано с действиями Мадрида, предпринятыми для попытки отделения Каталонии от королевства, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен