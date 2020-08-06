Власти Испании приняли решение изолировать город из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/0c687bc4-d7eb-11ea-b507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Global Look Press

Власти Испании приняли решение изолировать город Аранда-де-Дуэро с 7 августа 2020 года. Причиной стало осложнение ситуации с пандемией коронавируса.

В частности, в населённом пункте ввели ограничения на работу кафе, ресторанов и на посещение домов престарелых. Также жителям запретили собираться в группы более десяти человек.

Данную инициативу вынес региональный кабмин. Она была одобрена судом.

Советник по туризму и творческим промыслам администрации каталонской столицы Шавьер Марсе заявил о том, что Барселона рассчитывает возобновить приём туристов из России осенью текущего года.

Ранее Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну. Парламент Каталонии призвал короля отречься от престола. Недовольство правителем в этом автономном регионе связано с действиями Мадрида, предпринятыми для попытки отделения Каталонии от королевства, писал NEWS.ru.