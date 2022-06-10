Власти Херсонской области предрекли снятие границ с Крымом

Границы между Крымом и Херсоном в ближайшем будущем будут ликвидированы, считает заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Как пишет ТАСС, он отметил, что такая мера будет способствовать развитию торговли, в том числе вывозу зерна.

На текущий момент между Крымом и Херсонской областью введен упрощенный таможенный и пограничный режим. Работают несколько контрольно-пропускных пунктов, но действуют они только с российской стороны. Украинские военные уже давно покинули свои КПП, пока они не планируют их восстанавливать.

Стремоусов уже предполагал, что в ближайшем будущем вообще все контрольно-пропускные пункты на этой границе уберут с обеих сторон. Это произойдет после того, как Херсонская область, по словам замглавы администрации, войдет в состав РФ.

Ранее стало известно, что на фоне освобождения южных регионов Украины и разблокирования транспортных магистралей Крым обрел статус транзитной территории. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Недавно между Крымом и Запорожской областью впервые за последние восемь лет было восстановлено грузовое сообщение по железной дороге.