Власти Крыма заявили об изменении статуса своей территории Советник главы Крыма Крючков: республика обрела статус транзитной территории

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На фоне освобождения южных регионов Украины и разблокирования транспортных магистралей Крым обрел статут транзитной территории, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Недавно между Крымом и Запорожской областью впервые за последние восемь лет было восстановлено грузовое сообщение по железной дороге. Как сказал РИА Новости Крючков, сейчас транспортная блокада полуострова завершилась.

Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса. Все это позволяет говорить, что Крым впервые обрел статус транзитной территории, — сказал РИА Новости Крючков.

Сейчас в планах — восстановить железнодорожное сообщение с Херсонской областью. Еще раньше между Крымом и несколькими освобожденными регионами Украины начали ездить грузовые автомобили. Как уточнили в РЖД, перевозки в Херсоне и Запорожье начали железнодорожные администрации этих регионов.

Херсонская область и приазовская часть Запорожья были взяты под российский контроль в ходе спецоперации. Там сформировали военно-гражданские администрации, ввели оборот российского рубля, включили отечественные телеканалы. Постепенно возвращаются торговые связи с крымской территорией. Оба региона заявили о том, что в дальнейшем имеют планы на вхождение в состав России. Там хотят провести референдумы.