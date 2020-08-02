Власти Германии усилят борьбу с оправданием холокоста

https://static.news.ru/photo/5e9c7812-d4c8-11ea-bf20-fa163e074e61_660.jpg Мемориал жертвам холокоста Фото: Michael Matthey/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти ФРГ решили усилить борьбу с оправданием массового уничтожения евреев гитлеровцами, заявили представители Международного альянса в память о холокосте (IHRA). Германия недавно стала участницей данной организации.

Теперь Берлин сосредоточит свои усилия на предотвращении искажения фактов и тривиализацией трагических событий на территории Европы времён Третьего рейха. В республике уже создана группа экспертов, разрабатывающих план борьбы для ФРГ и других стран, передаёт Deutsche Welle.

В качестве примера специалисты привели митинги, прошедшие на фоне пандемии COVID-19. Протестующим не понравился жёсткий карантин. Они приняли участие в акции, придя с нацистскими нашивками, жёлтыми звёздами Давида и в полосатой форме, напоминающей одежду заключённых концлагерей. 1 июня 2020-го руководство Мюнхена запретило носить жёлтую звезду Давида во время демонстраций против государственных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Кроме того, недовольные надевали полосатую форму, напоминающую одежду заключённых концлагерей. Также граждане держали таблички, на которых написано «Маски освобождают» или «Вакцинация освобождает». Это могло быть отсылкой к надписи «Работа освобождает» (Arbeit macht frei) с ворот бывшего концлагеря Освенцим.

Накануне 93-летний гражданин Германии, который в 1944–1945 годах служил надзирателем в нацистском концлагере Штуттгоф близ Гданьска, получил два года тюрьмы условно. Дело рассматривалось судом по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент службы в СС было 17 лет. Его признали виновным в пособничестве убийству 5,2 тысячи человек и приговорили к условному сроку.

Прокуратура обвинила его в том, что он «поддерживал коварное и жестокое убийство, прежде всего, узников из числа евреев». Сам приговорённый настаивал на том, что служил надзирателем по принуждению.

Отмечается, что если раньше для доказательства вины надзирателей нацистских концлагерей требовались свидетельства очевидцев, то теперь достаточно располагать данными о так называемом косвенном участии. Таким свидетельством и стала служба надзирателем в концлагере. В Штуттгофе с 1939 по 1945 год погибли 65 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима Советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста. Из документов следует, что в числе надзирателей лагерей были польские граждане. Согласно показаниям допрошенных, избиения и издевательства носили систематический характер.