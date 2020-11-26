Власти Германии продлили карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/1c41d44e-2fc7-11eb-9eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Режим частичного карантина в ФРГ, который изначально был определён до конца ноября, продлевается предварительно до 20 декабря. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, отменять ограничения пока рано.

Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря. Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января, — заявила Меркель.

Карантинный режим действует в Германии с 2 ноября. На сегодняшний день в стране закрыты рестораны и бары, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные салоны, театры, кинотеатры и концертные залы. При этом школы, детские сады и торговые центры продолжают работать. Однако правила посещения торговых точек и школ ужесточили. На каждые 10 кв. метров площади можно пускать теперь только одного посетителя. В регионах с особенно напряжённой обстановкой начиная с восьмых классов вводится обучение в несколько смен. Частные встречи разрешены, но не более пяти человек из двух домохозяйств.

На рождественские каникулы власти Германии предполагают сделать послабления, пишет argumenti.ru.

По итогам переговоров с главами 16 федеральных земель Меркель заявила, что эти меры позволили прервать рост числа инфицированных, замедлив прирост на «сотни тысяч».

Как писал NEWS.ru, Ангела Меркель заявила о планах Берлина добиваться на уровне Евросоюза закрытия горнолыжных курортов предстоящей зимой, чтобы избежать распространения коронавируса. Выступая в бундестаге, канцлер добавила, что этому решению противится Австрия, но Меркель намерена «попытаться ещё раз сделать это». По её словам, ограничения из-за коронавируса в Германии, скорее всего, останутся в силе и в январе. При этом Меркель не исключила, что вакцина от коронавируса поступит в Германию ещё до Рождества.