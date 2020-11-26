Меркель намерена закрыть горнолыжные курорты Европы этой зимой

https://static.news.ru/photo/15b94126-2fc6-11eb-a3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о планах Берлина добиваться на уровне Евросоюза закрытия горнолыжных курортов предстоящей зимой, чтобы избежать распространения коронавируса.

Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов, — цитирует ТАСС Меркель.

Выступая в бундестаге, канцлер добавила, что этому решению противится Австрия, но Меркель намерена «попытаться ещё раз сделать это».

По её словам, ограничения из-за коронавируса в Германии, скорее всего, останутся в силе и в январе. При этом Меркель не исключила, что вакцина от коронавируса поступит в Германию ещё до Рождества.

Как писал NEWS.ru, несколько российских турфирм впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной Поляны, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Речь идёт о Шерегеше (Кемеровская область) и Хибинах (Мурманская область). По её словам, на обоих курортах отличные условия для отдыха — достаточный перепад высот и качественный снег. Однако раньше Шерегеш и Хибины были популярны у местных жителей. Теперь их гостями станут москвичи и, возможно, уроженцы Санкт-Петербурга.

Ломидзе добавила, что туроператоры рассчитывают за грядущий сезон доставить на эти курорты около трёх тысяч отдыхающих, при этом цена на чартерный авиарейс окажется ниже почти на 20%.