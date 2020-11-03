Турфирмы РФ впервые в истории отправят чартеры на курорты Шерегеш и Хибины

https://static.news.ru/photo/4f804034-1dd4-11eb-92b9-fa163e074e61_660.jpg Хибины Фото: Alexander Chaplygin

Несколько российских турфирм впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной Поляны, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Речь идёт о Шерегеше (Кемеровская область) и Хибинах (Мурманская область).

Абсолютными лидерами продаж в зимнем сезоне 2020–2021 годов станут туры на горнолыжные курорты России. Мы понимаем, что спрос на отдых в районе Красной Поляны будет просто зашкаливающим. Но хочу успокоить туристов, что мест для горнолыжного катания в России хватит для всех желающих, — цитирует Ломидзе РИА Новости.

Она отметила, что погода в ряде регионов РФ уже позволяет кататься. Например, в Кузбассе снег начал выпадать ещё в октябре, а в Красной Поляне — «буквально вчера». По её словам, на обоих курортах отличные условия для отдыха — достаточный перепад высот и качественный снег. Однако раньше Шерегеш и Хибины были популярны у местных жителей. Теперь их гостями станут москвичи и, возможно, уроженцы Санкт-Петербурга.

Ломидзе добавила, что туроператоры рассчитывают за грядущий сезон доставить на эти курорты около трёх тысяч отдыхающих, при этом цена на чартерный авиарейс окажется ниже почти 20%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России обсуждался вариант сокращения числа авиарейсов в Турцию. При этом полностью закрывать границы власти не планируют. Также участники говорили о возможном увеличении числа рейсов в Объединённые Арабские Эмираты.