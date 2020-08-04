Власти Германии частично убрали ограничения на поездки в регионы Турции

https://static.news.ru/photo/6e95ba12-d671-11ea-a8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Представитель кабмина Германии Ульрике Деммер сообщила о том, что правительство ФРГ договорилось с Анкарой о возможности совершения немцами туристических поездок в отдельные регионы Турции.

Предостережение МИД ФРГ с призывом отказаться от не вызванных срочной необходимостью туристических поездок за границу отменяется для четырех турецких провинций в прибрежных регионах Антальи и Измира, где наблюдается низкий уровень случаев заражения коронавирусом, — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что турецкая сторона разработала для этих регионов специальную туристическую концепцию с соблюдением правил гигиены для обеспечения безопасного туризма в условиях пандемии. По словам Деммер, турецкие органы будут вправе потребовать от туристов из Германии результаты тестов на коронавирус при выезде из страны. Однако договорённость между государствами предусматривает и ужесточение условий в случае ухудшения ситуации.

NEWS.ru писал ранее, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о росте случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, на территории республики могут ввести новые ограничения.