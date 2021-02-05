Власти ФРГ обсуждают «механизм отключения» для «Северного потока 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Возможность применения «механизма отключения» при эксплуатации «Северного потока — 2» рассматривают власти Германии. Данный механизм предполагает перекрытие подачи газа в том случае, если РФ начнёт оказывать давление на Украину.

По информации издания WirtschaftsWoche, в настоящее время немецкое руководство во главе с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом не готовы выйти из проекта. Ничего не изменила и смена президента в США. Тем не менее, возможность введения механизма отключения газопровода обсуждается.

Как поясняет газета, такой механизм даёт возможность приостановки подачи газа с немецкой стороны, если РФ станет шантажировать Украину сокращениями поставок.

В немецком МИД считают, что такой механизм не позволит России использовать «Северный поток — 2» как рычаг воздействия на Украину.

Ранее издание Handelsblatt сообщало , что Белый дом готов обсуждать вопрос о газопроводе, но при условии выполнения ряда требований. В частности, Штаты хотят договориться о возможности временного отключения трубы, если поставки газа РФ через Украину будут ограничены.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.