Власти ФРГ обсуждают «механизм отключения» для «Северного потока 2»

Возможность применения «механизма отключения» при эксплуатации «Северного потока — 2» рассматривают власти Германии. Данный механизм предполагает перекрытие подачи газа в том случае, если РФ начнёт оказывать давление на Украину.
По информации издания WirtschaftsWoche, в настоящее время немецкое руководство во главе с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом не готовы выйти из проекта. Ничего не изменила и смена президента в США. Тем не менее, возможность введения механизма отключения газопровода обсуждается.
Как поясняет газета, такой механизм
В немецком МИД считают, что такой механизм не позволит России использовать «Северный поток — 2» как рычаг воздействия на Украину.
Ранее издание Handelsblatt
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.