https://static.news.ru/photo/bb00acf0-7289-11ea-b345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Кабмин Германии подвёл промежуточный итог мерам по самоизоляции граждан. Согласно ему, распространение коронавируса в стране происходит всё ещё очень быстро.

Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, распространение заболевания слишком быстрое, чтобы смягчить карантин.

Промежуточный итог очевиден, и это никого не может удивить после такого короткого времени: нам нужно неустанно продолжать применять все меры, — сказал он.

Зайберт призвал сделать всё возможное, чтобы замедлить распространение COVID-19, которое, по его словам, невозможно остановить в настоящее время, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ФРГ клиника города Вольфсбург перестала принимать пациентов с коронавирусом из-за заражения инфекцией большого числа работников.