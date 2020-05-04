Власти Франции предоставят €500 млн на создание вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aa4cb768-8e14-11ea-979d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти планируют выделить €500 млн на создание вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

При этом он подчеркнул, что разработанный препарат должен быть доступен во всём мире.

Глава Франции призвал международное сообщество объединиться в создании вакцины и средств диагностики, а также извлечь уроки из ситуации с пандемией.

Дорога будет длинной. Необходимо будет производить маски и распределять их всему населению. Вот почему я призываю каждого внести свой вклад в эти усилия, которые мы прилагаем, — отметил Макрон.

Он также заверил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что она может рассчитывать на обязательства Франции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что французские власти выступают за продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 24 июля. Законопроект будет рассмотрен в сенате 4 мая, на следующий день его обсудят депутаты Национального собрания.