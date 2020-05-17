Власти Франции помогут автопрому

Власти Франции хотят в течение 15 дней представить план помощи автомобильной промышленности, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
К 1 июля правительство республики планирует обнародовать план поддержки авиации, проинформировал Ле Мэр в беседе с France Info.
Париж уже работает над пакетом гарантированных кредитов на €5 млн для автопроизводителя Renault, который частично (15%) принадлежит государству,
Жертвами коронавирусной инфекции во Франции стали более 28 тысяч человек, большая часть заражённых скончались в больницах, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники