Власти Франции помогут автопрому

https://static.news.ru/photo/0e8d37ac-98dd-11ea-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beata Zawrzel/Global Look Press

Власти Франции хотят в течение 15 дней представить план помощи автомобильной промышленности, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

К 1 июля правительство республики планирует обнародовать план поддержки авиации, проинформировал Ле Мэр в беседе с France Info.

Париж уже работает над пакетом гарантированных кредитов на €5 млн для автопроизводителя Renault, который частично (15%) принадлежит государству, отмечает Reuters.

Жертвами коронавирусной инфекции во Франции стали более 28 тысяч человек, большая часть заражённых скончались в больницах, писал NEWS.ru.