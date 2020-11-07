Власти Франции отпустили задержанного после теракта в Ницце подростка

https://static.news.ru/photo/30122b6a-20ed-11eb-9c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти отпустили подростка, который был задержан в рамках расследования теракта в Ницце.

Молодой человек был отпущен без предъявления обвинений. Теперь под стражу по данному делу больше никто не помещён. Всего сотрудники полиции задержали 11 человек и уже освободили их, передаёт BFMTV.

17-летнего подростка задержали по подозрению в том, что он обменивался сообщениями с террористом. Его поймали в департаменте Сен-Сен-Дени.

Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Как писал NEWS.ru, вооружённого канцелярским ножом мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа. Он угрожал родителям, которые вели детей на занятия.