Во Франции объявили максимальный уровень погодной опасности

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Метеорологическая служба Франции «Метео Франс» объявила максимальный уровень погодной опасности из-за жары. В частности, сообщение распространяется на 15 департаментов.

Вся территория Иль-де-Франс, включая департамент Сена и Марна, а также пять департаментов региона О-де-Франс (Эна, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма), плюс департаменты Эр и Приморская Сена переведены в «красный» уровень метеотревоги, — цитирует синоптика Оливье Пруста ТАСС.

На данный момент в 49 департаментах страны объявлен предпоследний уровень опасности. Практически на всей территории метрополии отмечаются аномально-высокие температуры. По данным синоптиков, в Париже столбик термометра находится на уровне 37-39 градусов.

Главное управление здравоохранения страны призвало французов избегать длительного нахождения на солнце. Также ведомство посоветовало пить больше жидкости и не смачивать медицинские маски водой.

Как писал NEWS.ru, ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в августе 2020 года. По их словам, в настоящее время идёт период более тёплой погоды, а на следующей неделе ожидается период прохладной погоды.