Власти Франции будут штрафовать граждан за употребление наркотиков на €200

https://static.news.ru/photo/6cc155ac-ce7e-11ea-9329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Власти Франции сообщили о внедрении штрафа в €200 за употребление наркотиков. В случае его невыплаты в течение 45 дней размер взыскания увеличится до €450. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Жан Кастекс, когда выступал в Ницце на тему борьбы с преступностью.

Во Франции наказание за употребление наркотических веществ регулировалось на основе закона от 1970 года. Документ предусматривал тюремное заключение до 1 года и штраф €3750. Однако суды весьма лояльно относились к наркозависимым. Зачастую они выносили устное предупреждение.

Начиная с сентября мы вводим гибкую шкалу расчёта штрафов, связанных со сферой наркотиков. Они станут очень эффективным методом борьбы против возникновения мест торговли наркотиками, которые создают неблагоприятную обстановку в кварталах французских городов, — цитирует сообщение ТАСС.

Самым распространённым наркотиком во Франции считается марихуана. Она составляет около 80% общего потребления. На сегодняшний день около 1,2 млн человек регулярно употребляют её.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2018 году Франция оказалась переполнена кокаином, так как в Париж на пассажирских рейсах стали ежедневно прибывать наркокурьеры из Гвианы.