Власти Евросоюза назвали дату открытия границы

В Еврокомиссии рассказали, когда могут быть открыты границы Европейского союза. Это произойдёт только после отказа от карантинных мер внутри ЕС.
Въезд на территорию союза может быть разрешён 15 июня,
Как писал NEWS.ru, Финляндия и Чехия приготовились открыть границы уже в мае. Ослабление противокоронавирусных режимов началось во многих странах Евросоюза. Тем не менее, по прогнозу французского президента Эммануэля Макрона, транспортные ограничения внутри Шенгенской зоны сохранятся как минимум до осени.
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