Власти Чехии планируют смягчить ограничения в стране с 12 апреля

https://static.news.ru/photo/0ce8c3da-94bd-11eb-9655-96000091f725_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Чешские власти планируют с 12 апреля смягчить ограничения, действующие в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в интервью газете Pravo заявил первый вице-премьер, глава МВД и председатель национального штаба по преодолению кризиса Ян Гамачек.

Если ничего принципиального не произойдёт и [эпидемиологическая обстановка] не ухудшится, то правительство не будет требовать продления [действующего в Чехии с 5 октября 2020 года] режима чрезвычайной ситуации (его срок завершается 11 апреля. — NEWS.ru), и от 12 апреля будут сняты всеобщие ограничения, — приводит издание слова политика.

Он добавил, что речь идёт об отмене комендантского часа, который действует в стране с 21:00 до 05:00, а также об ограничениях на передвижение граждан между административными районами без неотложных причин. Кроме того, с 12 апреля в школы постепенно будут возвращаться учащиеся школ и колледжей, студенты вузов возобновят очные занятия.

При сохранении положительной эпидемиологической тенденции через две недели планируется открыть магазины, предприятия бытовых услуг, возобновят работу террасы заведения общественного питания.

Ранее Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что в республике почти в два раза понизился суточный показатель заболеваемости коронавирусом. Согласно данным министерства, накануне в стране было зафиксировано 3809 случаев COVID-19, что на 2398 меньше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что власти Евросоюза не способны обеспечить Чехию вакцинами против коронавируса, «косвенно вынуждая» страну прибегать к переговорам с Россией о поставках препарата «Спутник V».