Власти Берлина собрались размещать заражённых коронавирусом в отелях

https://static.news.ru/photo/5d6f1d9e-33fc-11eb-8d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Власти Берлина намерены временно размещать в пустующих отелях людей, заражённых COVID-19 либо имевших близкий контакт с заразившимся.

Об этом сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер заявил в эфире телеканала NTV. Городская администрация планирует выделить 500 мест в отелях. Главной задачей плана, по словам чиновника, является оказание помощи людям, столкнувшимся со сложной жизненной ситуацией. Также инициатива должна помочь прервать цепочку распространения инфекции.

Ледерер сообщил, что власти столицы намерены вести переговоры с кабмином о финансировании плана. Сенатор отметил, что реализовать начинание надо в кратчайшие сроки.

Немецкие власти рассматривают текущую эпидемическую ситуацию как вторую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявили 13 604 новых случая COVID-19. В ходе первой волны весной максимальный суточный прирост достигал шести тысяч случаев.

С 2 ноября в Германии действует карантинный режим. Не работают точки общепита, еду разрешено продавать только навынос. Прекратили обслуживать клиентов тату-салоны, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В общественных местах разрешено встречаться представителям не более двух домохозяйств. В отелях можно останавливаться только в случаях острой необходимости. При этом в отличие от весеннего карантина разрешена работа детских садов, школ, парикмахерских и магазинов.

22 ноября в Берлине прошла акция протеста против карантинных мер. Мероприятие назвали «Марш молчания», передавал NEWS.ru. В центре столицы ФРГ собрались несколько тысяч человек, акция была согласована с властями.