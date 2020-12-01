Власти Берлина собрались размещать заражённых коронавирусом в отелях

Власти Берлина намерены временно размещать в пустующих отелях людей, заражённых COVID-19 либо имевших близкий контакт с заразившимся.
Об этом сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер
Ледерер сообщил, что власти столицы намерены вести переговоры с кабмином о финансировании плана. Сенатор отметил, что реализовать начинание надо в кратчайшие сроки.
Немецкие власти рассматривают текущую эпидемическую ситуацию как вторую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявили 13 604 новых случая COVID-19. В ходе первой волны весной максимальный суточный прирост достигал шести тысяч случаев.
С 2 ноября в Германии действует карантинный режим. Не работают точки общепита, еду разрешено продавать только навынос. Прекратили обслуживать клиентов тату-салоны, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В общественных местах разрешено встречаться представителям не более двух домохозяйств. В отелях можно останавливаться только в случаях острой необходимости. При этом в отличие от весеннего карантина разрешена работа детских садов, школ, парикмахерских и магазинов.
22 ноября в Берлине прошла акция протеста против карантинных мер. Мероприятие назвали «Марш молчания», передавал NEWS.ru. В центре столицы ФРГ собрались несколько тысяч человек, акция была согласована с властями.