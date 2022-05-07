Власти Берлина не запрещали украинские флаги 8 и 9 мая

Берлин, Германия / Фото Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Власти Берлина пояснили, что не вводили запрет на использование украинских флагов во время памятных мероприятий по случаю Дня Победы, говорится в сообщении управления столичного сената по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта. Запрет на украинский флаг распространится только на территории ряда мемориалов.

Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Берлина запретили приносить на шествие «Бессмертный полк» любые флаги и знамёна, в том числе России и Украины. Кроме того, под запретом оказались символы V и Z, георгиевская лента, а также все виды военной формы и её элементы. При этом разрешается идти с портретами участников Великой Отечественной войны и цветами.

Власти Варшавы и МИД Польши, в свою очередь, выступили против организации акции «Бессмертный полк» 9 Мая.