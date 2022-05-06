На «Бессмертном полку» в Берлине запретили флаги России и Украины В Берлине на акции «Бессмертный полк» запретили идти с российскими и украинскими флагами

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Власти Берлина запретили приносить на шествие «Бессмертный полк» любые флаги и знамёна, в том числе России и Украины. Об этом сообщили организаторы шествия в соцсети «ВКонтакте». Кроме того под запретом символы V и Z, георгиевская лента, а также все виды военной формы и её элементы. При этом разрешается идти с портретами участников Великой Отечественной войны и цветами.

«Бессмертный полк» должен остаться примером чистоты и достоинства, а это зависит от каждого из нас: не реагируем и не провоцируем, — написали организаторы.

Также сообщается, что несоблюдение правил будет расцениваться, как провокация. Лица к ней причастные будут переданы полиции.

Организаторы уточнили, что акция начнется 9 мая в 11:30 (построение с 11:00) по местному времени у Бранденбургских ворот. Колонна будет следовать к мемориалу советским воинам в Тиргартене.

В России шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Он добавил, что такому решению поспособствовало послабление ковидных ограничений.