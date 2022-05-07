В Польше выступили против проведения акции Бессмертный полк 9 Мая

Участники церемонии возложения венков и цветов на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве в День Победы / Фото Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Варшавы и МИД Польши выступили против организации 9 мая акции Бессмертный полк. Российское посольство в Польше уведомило мэрию столицы о своем желании провести мероприятие и выразило надежду, что «власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения». Мэр Варшавы Рафал Тшасковский с своём Twitter заявил, что польская сторона не поддержит проведение акции.

Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того — ее надо запретить, — написал мэр Варшавы.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач также написал в Twitter, что польский МИД «не окажет посольству РФ поддержку» и выражает свою «негативную позицию по проведению акции».

Власти Берлина ранее запретили приносить на шествие «Бессмертный полк» любые флаги и знамёна, в том числе России и Украины. Кроме того под запретом оказались символы V и Z, георгиевская лента, а также все виды военной формы и её элементы. При этом разрешается идти с портретами участников Великой Отечественной войны и цветами.

В России шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в традиционном очном формате, рассказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Он добавил, что такому решению поспособствовало послабление ковидных ограничений.