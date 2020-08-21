Власти Берлина намерены переименовать улицу с «расистским» названием

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Представители городского района Митте в столице Германии провели собрание. На нём было принято решение переименовать улицу Моренштрассе. Последнюю ранее критиковали за «расистскую» коннотацию названия.

Мы переименуем Моренштрассе в честь Антона Вильгельма Амо, первого ученого африканского происхождения в прусском университете. Общий запрос с Зелеными получил большинство на BVVMitte, — цитирует сообщение РИА Новости.

Слово «Mohren» является грубым обозначением для темнокожих рабов. Их в XVIII-XIX веках держали при некоторых дворах в Германии.

Разногласия касательно названия улицы обострились на фоне протестного движения Black Lives Matter, которое захлестнуло весь мир в 2020 году. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Учёный Антон Амо родился в 1703 году в Гане. Его продали в рабство. Он получил образование при дворе герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского. Амо удалось достичь должности приват-доцента. Однако после смерти своего наставника он стал подвергаться нападкам и остраксизму.

По словам представителей района, окончательное решение о выборе нового названия для улицы ещё не принято.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила о том, что расизм стал причиной высокой смертности от COVID-19 в США.