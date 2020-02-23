https://static.news.ru/photo/18f5c4b4-562c-11ea-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2020 году в Анталье будут тщательнее следить за безопасностью туристов. Об этом в разговоре с российскими журналистами сообщил губернатор провинции Мунир Каралоглу.

По его словам, местные власти тщательнее подойдут к вопросу с бассейнами. Также в Анталье будут усердно работать над проблемами несчастных случаев и санитарно-гигиенической обстановки. Каралоглу подчеркнул, что в 2019 году Турция приняла поправки в систему по обеспечению безопасности для туристов в отелях. В 2020-м ситуацию продолжат жёстко контролировать.

Ежегодно Анталью посещают свыше пяти млн туристов. Как отметил губернатор, при таком потоке вероятность несчастных случаев, разумеется, есть. При этом Анталью Каралоглу назвал одним из самых безопасных для туристов мест в мире.

Случаи у нас не так серьёзны, но проблемы, связанные с гостиничным управлением, мы постепенно пытаемся решить, продолжаем решать. Но есть и проблемы, связанные с гражданами. Иногда, например, ребёнок должен находиться под контролем родителей, но почему-то он выходит из зоны контроля, и случаются неприятные случаи, — цитирует губернатора ТАСС.

Относительно несчастных случаев с гражданами РФ Каралоглу отметил, что турецкая сторона по каждому вопросу проводит совместную работу с российским консульством и посольством в течение сезона.

Как ранее писал NEWS.ru, рекордное число российских граждан посетили турецкий курорт Анталья в 2019 году. В результате провинция приняла самое большое число туристов за свою историю.

Всего в 2019 году в Анталью съездили 15,64 млн иностранных граждан.