Вице-премьер Украины: «нормандский формат» может быть изменён из-за США

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Участие США как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума возможно и приемлемо на уровне «нормандского формата» и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В эфире телеканала «Украина» Резников сообщил , что в настоящее время Украина открыто заявляет о том, что участие США в переговорах по ситуации в Донбассе является возможным и приемлемым на разных уровнях.

Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому на сегодняшний день США как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в «нормандском формате», так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы, — заявил вице-премьер.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о том, что с такой позицией, которую имеет президент США Джо Байден, назвавший в телеинтервью своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», нельзя вести переговоры по Донбассу в «нормандском формате». Об этом писал NEWS.ru.