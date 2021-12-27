Верка Сердючка могла стать президентом вместо Зеленского

Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, если бы выдвинул собственную кандидатуру на выборах в 2019 году. Об этом в эфире «Украина 24» заявила журналистка Алеся Бацман.

Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошёл в президенты, — сказала Бацман.

По словам журналистки, Данилко уговаривали заняться политикой представители различных партий. При этом ему предлагалось серьёзное финансовое вознаграждение, но артист решил «сохранить себя».

Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому, — отметила Бацман.

Также, по мнению журналистки, на высший государственный пост мог претендовать лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому «пророчили судьбу президента», но и он не решился выступить на выборах.

Ранее Андрей Данилко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему последние годы не приезжает в Россию. Артист назвал сразу три причины решения не выступать в РФ ни на концертах, ни на частных мероприятиях. Одна из них — ожидание смены правительства.