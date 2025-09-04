Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:13

Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине

Сийярто: насильственная мобилизация на Украине стала величайшим позором для ЕС

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принудительная мобилизация на Украине стала величайшим для Евросоюза позором в XXI веке, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, насильственная отправка в армию произошла при попустительстве европейских политиков.

Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти, — возмутился Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Министр отметил, что не только в Венгрии, но и во всем мире знают о происходящем на Украине. Сийярто объяснил, что Киев может себе позволить, поскольку, согласно «провоенным» политикам ЕС, ему позволено делать «все что угодно» в сложившейся ситуации. Ответственность за это он возложил на тех, кто закрывает глаза на такие преступления.

Ранее около 10 стран ЕС решили отменить право единогласия, чтобы обойти вето Венгрии по Украине. Будапешт выступил против членства Киева в объединении. Так страны надеются заново обсудить будущих участников ЕС.

Венгрия
Украина
мобилизация
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»
«Окей, что-то новенькое»: Каллас запуталась в итогах Второй мировой войны
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.