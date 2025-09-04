Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине Сийярто: насильственная мобилизация на Украине стала величайшим позором для ЕС

Принудительная мобилизация на Украине стала величайшим для Евросоюза позором в XXI веке, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, насильственная отправка в армию произошла при попустительстве европейских политиков.

Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти, — возмутился Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Министр отметил, что не только в Венгрии, но и во всем мире знают о происходящем на Украине. Сийярто объяснил, что Киев может себе позволить, поскольку, согласно «провоенным» политикам ЕС, ему позволено делать «все что угодно» в сложившейся ситуации. Ответственность за это он возложил на тех, кто закрывает глаза на такие преступления.

Ранее около 10 стран ЕС решили отменить право единогласия, чтобы обойти вето Венгрии по Украине. Будапешт выступил против членства Киева в объединении. Так страны надеются заново обсудить будущих участников ЕС.