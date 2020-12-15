Венгрия запретила однополым парам усыновлять детей

https://static.news.ru/photo/fd3edb9c-3eed-11eb-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Nickel / Design Pics/Global Look Press

Парламент Венгрии принял закон о запрете усыновления детей однополыми парами. Согласно венгерскому законодательству, усыновить приёмного ребёнка теперь смогут лишь традиционные супружеские пары.

Новые поправки в Конституцию определяют семью как «основанную на браке, где мать — женщина, а отец — мужчина».

Как пишет Reuters, одинокие граждане смогут усыновить ребёнка только после получения специального разрешения властей. Ранее гомосексуальные и лесбийские пары могли усыновлять ребёнка, если один партнёр подавал заявку как одинокий человек.

Кроме того, в стране действует запрет на заключение однополых браков. Также исключено юридическое изменение пола человека.

Про-ЛГБТ-группы уже осудили закон, назвав запрет «тёмным днём для прав человека».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что к бракам между представителями ЛГБТ-сообщества относится одновременно с пониманием и настороженностью. Глава страны пояснил, что такое отношение у него возникло из-за того, что «они не производят детей», писал NEWS.ru.

В сентябре Европейская комиссия призвала легализовать однополые союзы во всех странах Евросоюза, а не согласных с этим — покинуть содружество. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом национальное право государств, запрещающее такие союзы, учитываться не будет. Фон дер Ляйен подняла эту тему внезапно, так как ожидалось, что президент ЕК представит отчёт о ситуации с коронавирусом.