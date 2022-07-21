Великобритания ввела новые санкции против России

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Лондон, Великобритания

Великобритания вводит новые санкции против России, которые коснутся импорта золота из страны, а также полностью запретят импорт угля и нефти, сообщается 21 июля на сайте британского правительства. Там уточняется, что запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа, нефти — 31 декабря текущего года.

Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов, — говорится в документе.

Кроме того, в документе сообщается, что вводится запрет на предоставление технической поддержки, а также финансовых сервисов и брокерских услуг.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой по счету пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на импорт российского золота и добавляет в санкционные списки свыше 50 физических лиц и компаний, сообщил постпред Литвы Арнольдас Пранцкявичюс.