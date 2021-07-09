Великобритания сообщила о риске начала третьей мировой войны

Риск начала третьей мировой войны из-за захода трёх российских атомных подводных лодок в Балтику и учений НАТО в Чёрном море увидела журналистка издания The Sun Имоджен Броддик.

Несколько дней назад российские атомные подлодки «Орёл», «Князь Владимир» и «Вепрь» вошли в Балтийское море для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В то же время в Чёрное море вошёл американский военный корабль Yuma, направлявшийся на многонациональные учения Sea Breeze, где вместе с США участвуют представители 31 страны.

Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Чёрном, — написала Броддик.

Она также напомнила о недавнем инциденте с британским эсминцем Defender близ побережья Крыма. Британский эсминец пересёк российскую границу у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены применить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Также 6 июля два истребителя РФ СУ-30 не позволили патрульному самолёту США «Посейдон» войти в воздушное пространство страны. Журналистка назвала эти события «фарсовым противостоянием».

Ранее эксперты издания Daily Mail заявили, что российская подводная лодка «Белгород» может уничтожать авианосцы США, а также способна проводить секретные подводные операции.