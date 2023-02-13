Великобритания проанализирует безопасность своего неба Минобороны: Великобритания проведет анализ безопасности своего воздушного пространства

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В свете инцидента с китайским аэростатом в США Великобритания проведет проверку безопасности своего воздушного пространства. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Его слова приводит издание Daily Telegraph. Выводы будут использованы для определения необходимости внесения изменений в действующие методы контроля за воздушным пространством государства.

Великобритания и ее союзники изучат, что означают эти вторжения в воздушное пространство для нашей безопасности. Этот инцидент — еще одно свидетельство того, что ситуация с глобальными угрозами меняется в худшую сторону, — сказал Уоллес.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кернс в свою очередь отметила, что Вашингтон поделится с Лондоном и другими членами разведывательного альянса «Пять глаз» своими выводами о возможностях китайских аэростатов. После этого в Британии проведут внутреннюю проверку способности идентифицировать, отслеживать и уничтожать шары, подчеркнула Кернс.

На минувших выходных сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что неопознанный объект представлял потенциальную угрозу для воздушных судов гражданской авиации.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой.

Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.