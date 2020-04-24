Великобритания отказалась от любых отсрочек по окончательному выходу из ЕС

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что правительство Великобритании отказалось от любых новых отсрочек по завершению Brexit.
В связи с этим он призвал активизировать работу над текстом соглашения о будущих отношениях между сторонами. По словам Барнье, Лондону и ЕС необходимо достигнуть соглашения, чтобы смягчить тяжёлый шок, который будут переживать в этом году их экономики в результате пандемии коронавируса,
Недопустимо усиливать его шоком от разрыва экономических связей без соглашения, — сказал он.
Накануне Лондон и Брюссель приступили ко второму раунду переговоров о формате отношений Великобритании и ЕС после Brexit. По словам Барнье, стороны рассчитывают добиться прогресса к июню. Прийти к окончательному соглашению Лондон и Брюссель планируют до завершения 2020 года, писал NEWS.ru.
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