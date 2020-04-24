Великобритания отказалась от любых отсрочек по окончательному выходу из ЕС

https://static.news.ru/photo/0d6bc6a4-863b-11ea-abc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что правительство Великобритании отказалось от любых новых отсрочек по завершению Brexit.

В связи с этим он призвал активизировать работу над текстом соглашения о будущих отношениях между сторонами. По словам Барнье, Лондону и ЕС необходимо достигнуть соглашения, чтобы смягчить тяжёлый шок, который будут переживать в этом году их экономики в результате пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Недопустимо усиливать его шоком от разрыва экономических связей без соглашения, — сказал он.

Накануне Лондон и Брюссель приступили ко второму раунду переговоров о формате отношений Великобритании и ЕС после Brexit. По словам Барнье, стороны рассчитывают добиться прогресса к июню. Прийти к окончательному соглашению Лондон и Брюссель планируют до завершения 2020 года, писал NEWS.ru.