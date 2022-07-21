Великобритания нарастит поставки оружия Украине Великобритания поставит Украине артиллерию и противотанковое оружие

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Артиллерийские снаряды

Великобритания нарастит военную помощь Украине, чтобы выразить «силу своей решимости», сообщил министр обороны королевства Бен Уоллес. Как передает Evening Standart, новый пакет поддержки включает в себя 50 тысяч артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия.

Масштабы и спектр оборудования, которое мы предоставляем, демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны, — сказал Уоллес.

Он добавил, что Лондон направит Киеву беспилотные летательные аппараты. Великобритания также намерена поставить 20 155-мм самоходных орудий M109 и 36 105-мм артиллерийских орудий L119.

По мнению главы Минобороны, это оружие укрепит способность Украины «защищаться от „неизбирательного“ применения артиллерии Россией».

Ранее экс-офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила, что американское оружие и денежная помощь Запада не поможет Украине победить Россию. По ее мнению, это невозможно, поскольку армия России мощнее.