«Вечный принц»: политолог раскрыла мнение британцев о заболевшем Карле III Политолог Еремина: подданные Карла III всю жизнь высмеивали его статус принца

Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

Граждане Великобритании всю жизнь посмеивались над нынешним королем Карлом III, рассказала NEWS.ru политолог Наталья Еремина. По ее словам, британцы наделили монарха статусом «вечный принц» и не верили, что он когда-либо займет трон.

Изначально рейтинг доверия Карлу III был низким. Карл III был настолько непопулярен, но обойти его по закону было невозможно. Когда его короновали, часть общества смирилась. Британская монархия – не только символ самой страны, но и семейных ценностей. С учетом возраста есть некоторые вопросы к нему в этом отношении, Карл III таким символом не является. Поскольку он рос в ситуации, когда над ним все посмеивались, что он вечный принц и никогда не станет королем, насмешки были болезненными, — объяснила собеседница.

Еремина также обратила внимание на недавние сообщения о болезни монарха. Она отметила, что заболевание требует постоянного контроля, и Карл III находится в возрасте, когда подобные проблемы будут возникать с течением времени. По словам эксперта, все наблюдали, что он постепенно передает свои функции и все реже появляется на публике.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Отмечается, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в его канцелярии.