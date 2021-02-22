Вандалы превратили премьер-министра Нидерландов в Гитлера на плакатах

https://static.news.ru/photo/24b0ffe8-75d0-11eb-a3b9-96000091f725_660.jpg Марк Рютте Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изображения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на предвыборных плакатах стали целью атаки вандалов в разных городах страны.

Рютте возглавляет праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD). Неизвестные пририсовывают к его портретам характерные усы, превращая премьера в Адольфа Гитлера, сообщает NL Times. Вандалы также наносят на плакаты свастики и другие нацистские символы.

Представитель VVD в городе Вестерворт Родерик тен Кортенаар рассказал, что 20 февраля плакаты партии в городе изрисовали за час. При этом агитационные материалы других политических сил вандалы не трогали. 21 февраля члены VVD расклеили в Вестерворте новые плакаты. На следующий день они оказались испорчены. Аналогичные сообщения поступили из Пюттена и Лейдена. Во Вледдере нацистскими символами разрисовали плакат с министром здравоохранения Хуго де Йонге.

Парламентские выборы в Нидерландах пройдут 17 марта.

23 января в стране ввели комендантский час. С 21:00 до 04:30 жители Нидерландов не могут находиться на улице без уважительной причины, нарушителям грозит штраф в размере €95. Введение ограничения вызвало массовые акции протеста в конце января. Местами они перерастали в столкновения с полицией и беспорядки. Как писал NEWS.ru, 16 февраля суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час во всей стране. Согласно постановлению, подобные ограничения нарушают свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни.