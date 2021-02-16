Суд в Гааге отменил комендантский час в Нидерландах

Суд в Гааге постановил немедленно отменить в Нидерландах комендантский час, введённый из-за эпидемиологической обстановки. Согласно постановлению суда, подобные ограничения нарушают свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни.
Комендантский час был введён на основании закона о чрезвычайных полномочиях, который может быть задействован только в исключительных обстоятельствах. При этом суд в ситуации с угрозой пандемии коронавируса таких обстоятельств не усмотрел.
В правительстве Нидерландов уже заявили, что обжалуют решения гаагского суда,