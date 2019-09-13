https://static.news.ru/photo/6ddb7582-d62f-11e9-8234-fa163e074e61_660.jpg Фото: TimovanWijk/twitter.com

Полиция Нидерландов начала расследование по факту осквернения надгробий и военного мемориала жертвам Второй мировой войны в городе Миерло. Вандалы нанесли на памятники нацистскую символику.

Как сообщает издание Dutch News , неизвестные нарисовали свастику, а также нанесли надписи «Британская + Нидерландская кровь поёт» и «Подключи голову». На внешней стене кладбища появились слова «МН17 — ложь».

В полиции сообщили о начале обширного расследования, добавив, что за последнюю неделю это уже не первый случай вандализма на кладбище.

Oorlogsgraven beklad in Mierlo, bloemen en vragen. pic.twitter.com/eUURsXazey — kijkenklik (@kijkenkliktweet) 13 сентября 2019 г.

На военном кладбище в Миерло похоронены 664 британских и один голландский солдат, участвовавшие в освобождении Нидерландов от нацизма.

Как писал News.ru, ранее полиция западноукраинского Львова сообщила, что вандалы осквернили советский мемориал, который расположен на холме Славы.