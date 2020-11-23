Вакцину AstraZeneca можно будет хранить в холодильнике

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, можно будет распространить по всему миру благодаря тому, что её можно хранить в холодильнике. Об этом заявил директор Оксфордской вакцинной группы (Oxford Vaccine Group) Эндрю Поллард на брифинге.

Благодаря тому, что эту вакцину можно хранить при температуре холодильника, она может быть распределена по всему миру с использованием обычной системы по иммунизации. Наша цель — получить вакцину, которая будет доступна везде, — цитирует ТАСС Полларда.

В клинических исследованиях вакцины были задействованы 20 тыс. добровольцев из Великобритании и Бразилии. В ходе испытаний выяснилось, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от коронавируса составил 62%. При этом он возрастал до 90%, если испытуемые сначала получали малую дозу, а при повторной инъекции увеличенную дозу препарата.

Данные по проведённому исследованию уже переданы в регулирующие органы Великобритании и ЕС. Как сообщил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос, эффективность вакцины соответствует требованиям, необходимым для получения разрешения на её использование. При получении сертификата компания готова произвести для Великобритании около 4 млн доз готовой вакцины к концу года и 40 млн — к концу первого квартала 2021 года. Для мировых поставок AstraZeneca планирует произвести 300 млн доз вакцины к концу первого квартала 2021 года, а на пик производства выпускать ежемесячно по 100-200 млн доз этой вакцины.

Как писал NEWS.ru, в случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность в 70% — 90% по итогам промежуточных испытаний. Великобритания уже заказала 100 млн доз оксфордской вакцины, их будет достаточно для вакцинации большей части населения страны.

Вакцина компании AstraZeneca — один из 48 препаратов против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых в настоящий момент продолжаются.

Ранее американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили о 95-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса. Компания Moderna позже объявила, что эффективность разрабатываемой ей вакцины от COVID-19 составляет 94,5%.