Вакцинированным гражданам разрешили въезд в страны ЕС

https://static.news.ru/photo/3e2fe45c-b969-11eb-a6a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Европейского Союза утвердил рекомендации Еврокомиссии и разрешил въезд на территорию политического объединения туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Брюссель уже распространил заявление совета, передаёт ТАСС.

В документе отмечается, что страны-члены ЕС, принявшие доказательство вакцинации для отказа от ограничений на путешествия, должны отменить соответствующие меры, ограничивающие возможности для туристов из третьих государств. Уточняется, что речь идёт о тех, кто получил последнюю рекомендованную дозу препарата от коронавируса, одобренного EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия.

Государства — члены могут также отменить ограничение на несущественные поездки для тех, кто получил по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины, включенной в список ВОЗ для экстренного применения, — заявили в совете.

Государствам-членам ЕС рекомендовали при принятии решения принимать к сведению принцип взаимности. Это значит, что если ЕС открыл границы для той или иной страны, она должна ответить зеркально.

С июня в ЕС может начать действовать система сертификатов о вакцинации. Документы будут выдаваться тем, кто переболел COVID-19 либо имеет антитела, вакцинировался, или в случае, если человек имеет взаимно признанный тест о том, что не заражён коронавирусом.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки России обладает информацией о том, что европейский регулятор намеренно затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал директор ведомства Сергей Нарышкин.