В Запорожской области заявили о попытках Украины устроить блэкаут Член ВГА Запорожской области Рогов: Киев попытался устроить блэкаут в регионе

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти попытались организовать блэкаут в регионе. Для этого Украина задумала серию диверсий на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской области, отметил он в беседе с РИА Новости.

Террористы Зеленского предприняли серию попыток вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области и организовать блэкаут региона, лишив жителей освобожденной территории электричества, — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов считает, что Украина с помощью диверсий хотела сорвать проведение референдума в Запорожской области, поскольку уже осознает неминуемость возвращения региона в Россию.

Ранее стало известно, что явка на референдумах о вхождении в состав России в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по окончании второго дня голосования превысила 30%. Так, явка избирателей в ЛНР по итогам двух дней составила 45,86%, в Херсонской области — 31,79%, Запорожской области — 35,54%. Пока не предоставили статистику по явке представители ДНР.