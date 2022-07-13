В Запорожской области предупредили Украину о возмездии за агрессию Член ВГА Запорожской области Рогов: обстрелы региона Киевом не останутся безнаказанными

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны украинских войск нельзя оставлять безнаказанными. За агрессией последует возмездие, отметил он в беседе с РИА Новости.

Однозначно, возмездие будет, потому что подобные действия оставлять безнаказанными нельзя, — подчеркнул представитель ВГА.

Украинские войска 11 июля нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области. По предварительным данным, минимум семь человек погибли и 70 пострадали. Рогов указал на то, что жители юга Украины требуют ответных ударов.

У людей, даже у тех, кто ранее был лояльно и нейтрально настроен к так называемым украинским властям, пробудилось желание жёстко действовать в отношении украинских боевиков и лично [президента Украины Владимира] Зеленского. Люди прекрасно понимают, кто по ним стреляет и создает невыносимые условия для жизни, — пояснил член главсовета.

Ранее стало известно, что нанести ракетный удар по городу Новая Каховка приказал лично президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, Киев начал «освобождение временно оккупированных территорий».