В Запорожье сообщили о взрыве в центре Мелитополя Член ВГА Запорожья Рогов: в центре Мелитополя прогремел взрыв

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Повседневная жизнь в Мелитополе

Утром 22 сентября в центре Мелитополя прогремел взрыв, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, взрыв произошел вблизи Центрального рынка. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в районе Центрального рынка. На место происшествия выехали наряды полиции и экстренных служб, — написал Рогов.

Подробности о пострадавших и разрушениях он пообещал сообщить позже.

По данным корреспондента «Звезды», взрыв произошел в местном магазине одежды. Предположительно, он стал следствием разборок местных предпринимателей. В результате происшествия пострадали три человека. Члены ВГА региона обозначили взрыв как теракт.

16 сентября сообщалось, что в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, сработало рядом с припаркованным автомобилем. В тот же день Рогов рассказал, что в Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов — специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и решили уничтожить их на месте.

17 сентября в Мелитополе прогремело по меньшей мере пять взрывов. Местные СМИ предположили, что взрывы могли произойти на железной дороге, через которую российские войска перевозят оружие, однако Минобороны РФ эту информацию не подтвердило. В МВД региона тогда сообщили о подрыве линии электропередачи, который расценили как теракт. Инцидент произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.