В Запорожье рассказали об украинцах, отказывающихся служить в теробороне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также сообщил о случаях боевых столкновений между заградотрядами и жителями области, которых насильно мобилизовали в отряды территориальной обороны.

Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону, — сказал Рогов.

Ранее Росгвардия изъяла в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Сообщается, что украинские десантники бегут, пользуясь любой возможностью, и не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

До этого солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».